Хавбек «Оренбурга» Попович перешёл в «Цюрих»

«Цюрих» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Оренбурга» Дениса Поповича. Контракт 29-летнего словенского футболиста со швейцарским клубом рассчитан до июня 2022 года.



«Благодаря Денису мы смогли восполнить пробел в центре полузащиты. Попович — сильный футболист, который впечатляет своими игровыми навыками», — отметил спортивный директор «Цюриха» Томас Бикель.



Попович выступал в составе «Оренбурга» с 2017 года. В минувшем сезоне словенский полузащитник принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги, записал на свой счёт 2 гола и отдал 5 результативных передач. Также Попович играл за такие команды, как «Целе», «Копер», «Пантракикос», «Тыхы», краковская «Висла» и другие клубы.