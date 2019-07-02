Хавбек «Оренбурга» Попович перешёл в «Цюрих»
«Цюрих» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Оренбурга» Дениса Поповича. Контракт 29-летнего словенского футболиста со швейцарским клубом рассчитан до июня 2022 года.
«Благодаря Денису мы смогли восполнить пробел в центре полузащиты. Попович — сильный футболист, который впечатляет своими игровыми навыками», — отметил спортивный директор «Цюриха» Томас Бикель.
Попович выступал в составе «Оренбурга» с 2017 года. В минувшем сезоне словенский полузащитник принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги, записал на свой счёт 2 гола и отдал 5 результативных передач. Также Попович играл за такие команды, как «Целе», «Копер», «Пантракикос», «Тыхы», краковская «Висла» и другие клубы.
Фото: Официальный сайт «Цюриха»
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