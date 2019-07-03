Зозуля продлил контракт с «Альбасете»
Нападающий Роман Зозуля продолжит выступать за «Альбасете». Как сообщает официальный «твиттер» клуба, украинский футболист заключил с «Альбасете» новый контракт, который рассчитан на два года. Зозуля поприветствовал болельщиков испанской команды в видеообращении.
Зозуля выступает за «Альбасете» с 2017 года. В прошлом сезоне форвард провёл в Сегунде 37 матчей, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.
Украинский игрок ранее выступал за киевское «Динамо», «Днепр» и «Бетис». 1 февраля 2017 года было объявлено о переходе Зозули в «Райо Вальекано», но в тот же день клуб отказался от перехода, прислушавшись к своим фанатам, которые устроили массовый протест из-за политической позиции Зозули, обвинённого в нацистских взглядах.
Рианчо: Зозуля патриот, герб Украины – это не символ нацизма
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