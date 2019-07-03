«Фенербахче» проявляет интерес к Кудряшову, который тренируется с «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», «Фенербахче» проявляет интерес к защитнику Фёдору Кудряшову. В настоящий момент Кудряшов тренируется с «Торпедо» для поддержания формы, так как находится в Москве. Он обратился к главному тренеру московского клуба Сергею Игнашевичу с просьбой, и тот ему не отказал. О подписании контракта с «Торпедо» речи не идёт.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Ахмат» также проявляет интерес к левому защитнику национальной команды России, выступавшему в сезоне-2018/19 за казанский «Рубин» и турецкий «Истанбул Башакшехир».

В подписании контракта с 32-летним игроком заинтересованы также «Зенит» из Санкт-Петербурга и несколько турецких клубов. Напомним, Кудряшов выступал за «Ахмат» с 2012 по 2015 год (тогда грозненская команда носила название «Терек»).