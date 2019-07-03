Салах, Мане и Марез — в сборной группового этапа Кубка африканских наций

Конфедерация африканского футбола в «Твиттере» огласила имена футболистов, вошедших в символическую сборную группового этапа Кубка африканских наций.
Состав символической сборной: Мохамед Эль-Шенави, Бахер Эль-Мохамади (оба – Египет), Яя Банана (Камерун), Ахмед Хегази (Египет), Ашраф Хакими (Марокко), Рияд Марез (Алжир), Анисет Абель (Мадагаскар), Исмаэль Беннасер (Алжир), Мохамед Салах (Египет), Джордан Айю (Гана).
5 июня участники Кубка африканских наций начнут проводить матчи 1/8 финала. В этот день состоятся матчи Уганда – Сенегал и Марокко – Бенин. На следующий день, 6 июня, пройдут игры Нигерия – Камерун и Египет – ЮАР. 7 июня встретятся следующие пары: Мадагаскар – ДР Конго и Алжир – Гвинея. 8 июня состоятся матчи Гана – Тунис и Мали – Кот-д’Ивуар.
- 3 июля 2019
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