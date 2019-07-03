Карпин: уровень РПЛ давно упал. Привезите Халков за € 40-60 млн — поднимется

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что уровень Российской Премьер-Лиги упал в сравнении с прошлыми годами.

«Уровень РПЛ давно уже упал, „Ростов“ может обыгрывать лидеров и проигрывать нелидерам. Привезите новых Халков за € 40-60 млн, тогда поднимется уровень. Денег нет? Ну так поэтому и падает», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сегодня, 3 июля, «Ростов» в заключительном матче турнира в Австрии обыграл ЦСКА со счётом 2:1. В трёх играх подопечные Карпина набрали 6 очков. В турнирной таблице команда занимает второе место, набрав столько же очков, сколько и «Краснодар», который сыграл на игру меньше.

В минувшем сезоне «Ростов» занял девятое место, набрав в 30 играх 41 очко.