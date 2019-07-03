Дубль Шомуродова принёс «Ростову» победу над ЦСКА в матче турнира в Австрии

В матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер ЦСКА встречался с «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Австрии и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Счёт в матче был открыт уже на 9-й минуте. Автором забитого мяча стал Эльдор Шомуродов. На 28-й минуте Фёдор Чалов счёт сравнял. Однако ещё до перерыва «Ростову» снова удалось выйти вперёд благодаря забитому мячу того же Шомуродова. После перерыва счёт на табло не изменился.



Победа позволила «Ростову» набрать 6 очков. Команда сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице с «Краснодаром». «Спартак» имеет в активе 3 набранных очка после 2 игр. ЦСКА все свои три матча проиграл. Завтра, 4 июля, «Краснодар» и «Спартак» сыграют заключительный матч турнира.