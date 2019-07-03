Карпин: Шомуродов не становится лидером, он делает то, что должен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче Кубка Париматч Премьер и оценил выступление своей команды на турнире.

«Почему вы только сейчас спрашиваете о Шомуродове? После матча с „Краснодаром“ почему не спрашивали? Вы сами могли сказать, что он становится лидером. Но он не становится лидером, он играет, выполняет то, что должен делать нападающий.

Мы готовились к тому, что хотели. Как играли соперники, мы не знали. Перекрывали Фернандо в матче со «Спартаком»? Он в первом тайме вообще не играл, а только во втором. А во втором тайме у нас дети играли.

Турнир оценю обыкновенно. Сборы есть сборы, товарищеские игры. Кто-то форму набирает, кто-то набрал, тактические моменты», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.