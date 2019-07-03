Аргентинская делегация пронесла майки Марадоны на церемонии открытия Универсиады
Сегодня, 3 июля, в Неаполе состоялась церемония открытия Универсиады-2019.
Как сообщает Calcionapoli1926.it, во время шествия аргентинской делегации по стадиону «Сан-Паоло» её представители продемонстрировали футболки сборной Аргентины с номером «10» на спине, под которым за свою национальную команду играл Диего Марадона. В это время на трибунах болельщики начали скандировать «Диего, Диего» и бурно аплодировать.
Аргентинская делегация с футболками Марадоны на церемонии открытия Универсиады
Видео доступно в «твиттере» FISU.
Марадона выступал за «Наполи» в период с 1984 по 1991 год. Всего за неаполитанскую команду аргентинец провёл 188 матчей и забил 81 гол. С «Наполи» он дважды выигрывал чемпионат Италии, становился обладателем Кубка Италии, Кубка УЕФА и Суперкубка Италии.
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