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«Валенсия» представила форму на сезон-2019/20

«Валенсия» представила форму на сезон-2019/20
Футбол / Испания 0

«Валенсия» представила новые комплекты домашней и гостевой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20.

Домашняя футболка выполнена в белом цвете с оранжевым воротником и чёрными полосками по краям рукавов. Основным цветом гостевой формы будет чёрный. В верхней части футболки расположен оранжевый орнамент. Техническим спонсором команды является компания Puma.

Фото доступно на странице «Валенсии» в «Твиттере».

Напомним, в составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев. В июне текущего года «Валенсия» выкупила Черышева у «Вильярреала» после года аренды. В минувшем сезоне «Валенсия» финишировала на четвёртом месте в чемпионате Испании и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.

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