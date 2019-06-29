«Валенсия» объявила о договорённости по трансферу Черышева

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев перейдёт в «Валенсию», сообщают официальные сайты обоих клубов.

Клубы достигли принципиального соглашения по трансферу игрока. О переходе будет объявлено в ближайшее время, после того как клубы подпишут соответствующие документы.

Ранее сообщалось, что «Валенсии» удалось договориться о приобретении футболиста за € 5 млн.

28-летний Черышев является воспитанником мадридского «Реала». В минувшем сезоне он выступал за «Валенсию» на правах аренды. Футболист провёл за «летучих мышей» 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в турнирах на клубном уровне.

В минувшем сезоне «Валенсия» финишировала на четвёртом месте в чемпионате Испании и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.