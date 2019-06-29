«Валенсия» объявила о договорённости по трансферу Черышева
Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев перейдёт в «Валенсию», сообщают официальные сайты обоих клубов.
Клубы достигли принципиального соглашения по трансферу игрока. О переходе будет объявлено в ближайшее время, после того как клубы подпишут соответствующие документы.
Ранее сообщалось, что «Валенсии» удалось договориться о приобретении футболиста за € 5 млн.
28-летний Черышев является воспитанником мадридского «Реала». В минувшем сезоне он выступал за «Валенсию» на правах аренды. Футболист провёл за «летучих мышей» 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач в турнирах на клубном уровне.
В минувшем сезоне «Валенсия» финишировала на четвёртом месте в чемпионате Испании и завоевала путёвку в Лигу чемпионов.
Саленко — о переходе Черышева в «Валенсию»: вернуться в Россию он всегда успеет
- 29 июня 2019
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