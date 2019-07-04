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Воспитанник «Спартака» Обухов стал игроком «Сочи»

Воспитанник «Спартака» Обухов стал игроком «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Мордовии» Владимир Обухов перешёл в «Сочи», сообщает пресс-служба сочинского клуба в «Твиттере». 27-летний футболист заключил контракт с российским клубом на 2 года.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Обухов заключит полноценное соглашение с «Сочи». Обухов является воспитанником московского «Спартака». В минувшем сезоне он принял участие в 35 матчах Футбольной национальной лиги (27 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (3 — с пенальти), а также получил четыре жёлтые карточки. Его контракт с саранским клубом действует до лета 2020 года.

Напомним, «Сочи» набрал 69 очков и занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2018/19, уступив «Тамбову». Таким образом, сочинская команда вышла в Российскую Премьер-Лигу, где выступит в предстоящем сезоне.

Воспитанник «Спартака» Обухов перейдёт в «Сочи»
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