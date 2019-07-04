Бубнов: от «Ростова» стоит ждать хороших результатов на старте чемпионата

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал победу «Ростова» в матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер с ЦСКА. Игра прошла на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Австрии и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.
«У Валерия Карпина сбалансированный и сыгранный состав, чувствуется, что уже есть обойма основных игроков. На сегодняшний день ростовчане в плане организации игры превосходят ЦСКА, что мы и увидели в прошедшем матче. В целом они смогли действовать в своем стиле, даже несмотря на меньшее владение мячом. Оба гола были забиты Шомуродовым после отличных контратак и передач Ионова. Оба в этих эпизодах сыграли здорово.
У «Ростова» серьёзных потерь нет, если не считать Ерёменко. В целом все игроки стартового состава получили необходимую игровую практику и почувствовали вкус побед. Ощущается, что команда постепенно набирает форму, находится в рабочем процессе и должна подойти к сезону в неплохом состоянии. Думаю, стоит ждать от ростовчан хороших результатов на старте чемпионата.
А вот насчёт ЦСКА такой уверенности нет. Форму «армейцы» пока не набрали, оптимальную обойму не сформировали, связи не наиграли. Эти проблемы могут сказаться уже в первом туре РПЛ – в Самаре. «Крылья Советов» были аутсайдерами в прошлом сезоне, но сейчас им по силам доставить «армейцам» хлопот. Во всяком случае я не был бы уверен, что москвичи вернутся домой с тремя очками», — приводит слова Бубнова Sportbox.
Победа позволила «Ростову» набрать 6 очков. Команда сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице с «Краснодаром». «Спартак» имеет в активе 3 набранных очка после 2 игр. ЦСКА все свои три матча проиграл. Завтра, 4 июля, «Краснодар» и «Спартак» сыграют заключительный матч турнира.
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