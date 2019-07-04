Андерсен станет игроком «Лиона»

Французский «Лион» договорился с итальянской «Сампдорией» о переходе датского защитника Йоакима Андерсена, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Официально о трансфере 23-летнего футболиста будет объявлено в ближайшее время. Сумма сделки может составить не менее € 25 млн.



Ранее сообщалось, что игроком «Сампдории» интересуется лондонский «Арсенал», который предложил за двух футболистов итальянского клуба € 45 млн.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 23-летний Андерсен принял участие в 32 матчах, в которых отметился 1 результативным пасом и получил 7 жёлтых карточек.

«Лион» в сезоне-2018/19 занял третье место во французской Лиге 1, что позволит французскому клубу сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.