Андерсен станет игроком «Лиона»
Французский «Лион» договорился с итальянской «Сампдорией» о переходе датского защитника Йоакима Андерсена, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Официально о трансфере 23-летнего футболиста будет объявлено в ближайшее время. Сумма сделки может составить не менее € 25 млн.
Ранее сообщалось, что игроком «Сампдории» интересуется лондонский «Арсенал», который предложил за двух футболистов итальянского клуба € 45 млн.
В прошедшем сезоне итальянской Серии А 23-летний Андерсен принял участие в 32 матчах, в которых отметился 1 результативным пасом и получил 7 жёлтых карточек.
«Лион» в сезоне-2018/19 занял третье место во французской Лиге 1, что позволит французскому клубу сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Арсенал» предложил € 45 млн за двух игроков «Сампдории»
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