«Ювентус» предложит за де Лигта € 75 млн

«Ювентус» в ближайшее время сделает первое официальное предложение «Аяксу» о трансфере защитника Маттейса де Лигта. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб предложит за 19-летнего футболиста € 55 млн и ещё € 10 млн в виде различных бонусов.

Ранее «ПСЖ» сделал за де Лигта более щедрое предложение, но «Ювентус» уже согласовал личный контракт с защитником голландской команды. Известно, что «Аякс» требует за своего игрока € 75 млн.

По условиям пятилетнего соглашения, которое де Лигт согласовал с «Ювентусом», он будет получать € 12 млн в год. В минувшем сезоне де Лигт забил 3 гола в 33 матчах нидерландской Эредивизии. В Лиге чемпионов он записал в актив 3 мяча в 17 встречах.