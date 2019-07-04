«Ювентус» предложит за де Лигта € 75 млн
«Ювентус» в ближайшее время сделает первое официальное предложение «Аяксу» о трансфере защитника Маттейса де Лигта. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский клуб предложит за 19-летнего футболиста € 55 млн и ещё € 10 млн в виде различных бонусов.
Ранее «ПСЖ» сделал за де Лигта более щедрое предложение, но «Ювентус» уже согласовал личный контракт с защитником голландской команды. Известно, что «Аякс» требует за своего игрока € 75 млн.
По условиям пятилетнего соглашения, которое де Лигт согласовал с «Ювентусом», он будет получать € 12 млн в год. В минувшем сезоне де Лигт забил 3 гола в 33 матчах нидерландской Эредивизии. В Лиге чемпионов он записал в актив 3 мяча в 17 встречах.
«Ювентус» пока не договорился с «Аяксом» по де Лигту, амстердамцы хотят € 75 млн
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