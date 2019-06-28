«Ювентус» пока не договорился с «Аяксом» по де Лигту, амстердамцы хотят € 75 млн

Амстердамский «Аякс» хочет выручить с продажи центрального защитника команды Матейса де Лигта € 75 млн. Туринский «Ювентус», считающийся фаворитом в борьбе за 19-летнего игрока, всё ещё не договорился о трансфере с действующими чемпионами Нидерландов, сообщает Sky Sport Italia.

Ранее стало известно, что де Лигт согласовал условия пятилетнего контракта с «Ювентусом», по условиям которого будет получать € 12 млн в год.

На Матейса претендует также «Пари Сен-Жермен». В услугах защитника продолжительное время была заинтересована «Барселона», но, по последней информации, каталонский клуб вышел из борьбы за игрока.

В минувшем сезоне де Лигт забил 3 гола в 33 матчах нидерландской Эредивизии. В Лиге чемпионов он записал в актив 3 мяча в 17 встречах.