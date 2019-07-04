Рибалта рассказал, почему «Зениту» не удалось заполучить Акунью и Лоди

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, почему не состоялись переходы в петербургский клуб защитников Маркоса Акуньи («Спортинг») и Ренана Лоди («Атлетико Паранаэнсе»).



«Акуньей интересовались в январе. «Спортинг» потребовал сумму, которую мы не готовы были платить за этого игрока. «Зенит» стоял на своей цене, однако португальский клуб не принял предложение. Акунья был бы хорошим приобретением для нас, но за адекватную сумму. Всё-таки ему уже 28 лет.



Ренан Лоди, вне всяких сомнений, привлекательный вариант. Вот только трудно выиграть борьбу за игрока, когда в переговоры вступает мадридский «Атлетико». Просто сам футболист выбрал топовый испанский клуб», — сказал Рибалта в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

Рибалта: наша цель на лето – три-четыре новичка. Скоро будет левый защитник Спортивный директор «Зенита» рассказал в интервью для «Чемпионата» о своей работе в петербургском клубе и трансферных задачах.