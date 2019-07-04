Украинский полузащитник венгерского «Халадаша» Юрий Габовда в социальной сети поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча с «Краснодаром-2».



«Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!» – написал Габовда в «Инстаграме».

Украинский игрок «Халадаша»: играем с «Краснодаром», одна москальская рожа ляжет

«Халадаш» встретится с «Краснодаром-2» завтра, 5 июля, начало – в 19:00 по московскому времени. Габовда выступает за венгерскую команду с 2018 года. 30-летний футболист ранее также выступал за «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию», «Гранит», минское «Динамо», «Рух» и «Балмазуйварош».

«Краснодар-2» по итогам прошлого сезона в Футбольной национальной лиге занял 10-е место в турнирной таблице.