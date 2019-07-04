Левенец: Москва — не мой город, погнался туда за деньгами

Бывший российский вратарь Иван Левенец рассказал о переходе в московский «Локомтив» из пермского «Амкара» в 2008 году.

«О прошлом никогда не жалею, но некоторые выводы для себя сделал. Какие? Да за деньгами погнался в «Локомотив», вот и всё. Конечно, в плане футбола это был рост. Но Москва — не мой город. Шумно, быстро, расстояния большие. Наверное, из-за этого люди меньше общаются. Пока доедешь к кому-нибудь, два часа потратишь. Наверное, можно сказать, что в Москве мне было одиноко. Пермь — более провинциальный город. Пять-десять минут — и встретился с кем угодно.

В Перми у меня был контракт на два года, а дальше было бы видно. В 2007-м провёл неплохой сезон, попал в расширенный список сборной России при Хиддинке. Но что сейчас говорить об этом. Я же с «Локомотивом» на предсезонке успел потренироваться всего семь дней. И сразу та игра за Суперкубок. Если бы оборона была пермской — той, что была у меня в «Амкаре» — скорее всего, этого момента бы не было. Это же вопрос сыгранности. Вратари всё время исправляют ошибки за своими партнёрами. Но цена ошибки у вратаря совсем другая», — сказал Левенец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.