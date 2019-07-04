«Зенит» объявил о подписании защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

«Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса.
«Дуглас Сантос продолжит карьеру в «Зените». Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» достигли соглашения о переходе бразильского защитника. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет. Футбольный клуб «Зенит» приветствует Дугласа Сантоса в Петербурге и желает удачи в составе новой команды!» — сказано в сообщении петербургского клуба.
Фото доступно в «твиттере» «Зенита».
Дуглас перешёл в «Гамбург» летом 2016 года из «Атлетико Минейро». В минувшей кампании Сантос на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 38 матчах.
«Зенит» уже пытался купить Дугласа у «Гамбурга» прошлым летом, но тогда клубы не сумели договориться о сумме трансфера.
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