«Зенит» объявил о подписании защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

«Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса.

«Дуглас Сантос продолжит карьеру в «Зените». Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» достигли соглашения о переходе бразильского защитника. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет. Футбольный клуб «Зенит» приветствует Дугласа Сантоса в Петербурге и желает удачи в составе новой команды!» — сказано в сообщении петербургского клуба.

Фото доступно в «твиттере» «Зенита».

Дуглас перешёл в «Гамбург» летом 2016 года из «Атлетико Минейро». В минувшей кампании Сантос на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 38 матчах.

«Зенит» уже пытался купить Дугласа у «Гамбурга» прошлым летом, но тогда клубы не сумели договориться о сумме трансфера.