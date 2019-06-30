«Зенит» предложил € 12 млн за левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

«Зенит» хочет приобрести левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. Сине-бело-голубые предложили немецкому клубу за 25-летнего бразильца € 12 млн, сообщает Abendblatt.de.

Главный тренер «Гамбурга» Дитер Хеккинг освободил Сантоса от тренировок. Специалист не хочет, чтобы игрок получил травму перед возможным переходом в другую команду.

«Гамбург» уже приобрёл замену бразильцу в лице Тима Лайбольда, который ранее выступал за «Нюрнберг».

Дуглас перешёл в «Гамбург» летом 2016 года из «Атлетико Минейро». Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.

В минувшей кампании Сантос на клубном уровне забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 38 матчах.

«Зенит» уже пытался купить Дугласа у «Гамбурга» прошлым летом, но тогда клубы не сумели договориться о сумме трансфера.