Дуглас Сантос: Халк убедил меня, что переход в «Зенит» — правильное решение

Бразильский левый защитник Дуглас Сантос прокомментировал переход из «Гамбурга» в «Зенит».

«Я благодарен «Зениту» за то, что мне выпала честь выступать за этот клуб. Благодарен богу, всей своей команде и каждому, кто сделал возможным моё пребывание здесь. Хочу поблагодарить всех за гостеприимство, меня очень хорошо приняли — с первого моего шага на русской земле до этой секунды всё было отлично. Я очень оптимистично настроен, верю в себя и надеюсь провести здесь отличное время и хорошо играть.

Советовался ли я с кем-то относительно перехода в «Зенит»? Конечно, прежде всего мне пришло на ум имя Халка. Он мой друг, мы с ним давно знакомы. Первым делом я вспомнил о нём, ведь он жил и играл в Петербурге. Естественно, не мог не посоветоваться с ним, и он убедил меня в том, что это будет правильное решение и что всё будет здорово.

Мне кажется, меня с Халком объединяет простота, в хорошем смысле этого слова. А ещё харизма, которая свойственна всем уроженцам нашего штата. Мы — те люди, которые любят приносить радость и позитивные эмоции другим. Думаю, это главное, что нас объединяет», — приводит слова Сантоса пресс-служба «Зенита».