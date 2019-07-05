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Вручение кубка «Краснодару» и Ари-блогер. Лучшие фото с турнира в Австрии

Вручение кубка «Краснодару» и Ари-блогер. Лучшие фото с турнира в Австрии
Футбол / РПЛ 0

4 июля в Пёллау на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» состоялся матч заключительного, 3-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» (Москва) — «Краснодар». Победу со счётом 2:1 одержали «горожане».

Автором первого гола стал полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов, отличившийся на 38-й минуте после передачи хавбека Кристофера Ольссона. В середине второго тайма счёт сравнял полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, голевой пас отдал хавбек Александр Ломовицкий. Практически сразу «горожане» вновь вышли вперёд — мяч в ворота красно-белых отправил нападающий Ари.

Итоговая таблица турнира в Австрии

1. «Краснодар» — 9 очков
2. «Ростов» — 6
3. «Спартак» — 3
4. ЦСКА — 0.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Краснодар» — в фоторепортаже Сергея Киврина.

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