Вручение кубка «Краснодару» и Ари-блогер. Лучшие фото с турнира в Австрии

4 июля в Пёллау на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» состоялся матч заключительного, 3-го тура Кубка Париматч Премьер «Спартак» (Москва) — «Краснодар». Победу со счётом 2:1 одержали «горожане».



Автором первого гола стал полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов, отличившийся на 38-й минуте после передачи хавбека Кристофера Ольссона. В середине второго тайма счёт сравнял полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, голевой пас отдал хавбек Александр Ломовицкий. Практически сразу «горожане» вновь вышли вперёд — мяч в ворота красно-белых отправил нападающий Ари.



Итоговая таблица турнира в Австрии



1. «Краснодар» — 9 очков

2. «Ростов» — 6

3. «Спартак» — 3

4. ЦСКА — 0.



Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Краснодар» — в фоторепортаже Сергея Киврина.