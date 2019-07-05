Футболистка сборной США Рапино: эта страна была основана на идеалах и на рабстве

Игрок женской сборной США Меган Рапино в преддверии Дня независимости страны рассказала о том, что значит быть американцем.
«Думаю, я в особенности являюсь американкой. Если речь идет об отстаиваемых идеалах, о всех песнях, гимне и о том, на чем основываются наши взгляды, думаю, я в высшей степени американка. Что касается критиков, мне бы хотелось, чтобы они внимательно изучили мои слова и поступки. Возможно, вы не согласны со мной в каждом аспекте, но это можно обсудить. Я знаю, что не являюсь идеалом. Но я думаю, что стою за честность, правду и жажду диалога. И за то, что мы честно смотрим на страну и говорим: да, мы великая страна, и есть много удивительных вещей – мне очень повезло жить в этой стране.
Но это не значит, что мы не можем стать лучше. Это не значит, что мы не должны стремиться к лучшему. Я думаю, что эта страна была основана на множестве великих идеалов, но в то же время на рабстве. И я полагаю, нам просто нужно быть по-настоящему честными в этом и откровенными в разговорах об этом, чтобы мы могли смириться с этим и двигаться вперед, сделать страну лучше для всех», – приводит слова Рапино ESPN.
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