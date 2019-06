Футболистка-лесбиянка из сборной США послала Трампа. Хотя он любит соккер

Американцы называют Дональда Трампа «первым соккерным президентом США». Традиционно считается, что американский футбол в США – это спорт партии консерваторов, а европейский футбол – спорт партии демократов. Но президент от консервативной партии Трамп является исключением из правил. Ему нравится игра, которую американцы всё ещё называют соккером.

«Я уже не верил, что этот спорт пробьётся в нашу страну. Но это произошло. Мой сын любит соккер больше, чем американский футбол. И я его понимаю. Ещё и как отец, потому что соккер безопаснее».

Сын Трампа Бэррон настолько любит футбол, что даже записался в академию «Ди Си Юнайтед», в ней он сыграл два года в команде до 12 лет, прежде чем перешёл в другую юношескую команду. Считается, что именно Бэррон был инициатором приглашения в Белый дом Уэйна Руни. Это случилось в декабре 2018 года: Руни посетил резиденцию президента вместе с женой Колин и четырьмя сыновьями. На фото: Уэйн Руни с сыновьями и Бэрроном Трампом (крайний справа).

О пристрастии президента к футболу хорошо знают в Англии. Дважды во время интервью английским СМИ, ему дарили футбольные майки.

Форма «Арсенала» — не случайность. Именно за эту команду болеет Бэррон. Однажды его даже удалось сфотографировать в форме с родителями.

Когда Трамп стал президентом, в «Твиттере» стал вирусом этот мем с Хиллари Клинтон в роли Стивена Джеррарда: Барак Обама пасует ей Белый дом, но она скользит и падает, а Трамп его перехватывает.

Правда, отношения президента с футболом складываются тяжело. Сначала неприятности начались во время громкого расследования о коррупции в ФИФА. Подозрительные сделки между представителями КОНКАКАФ и Чаком Блейзером, вице-президентом Федерации соккера США и членом исполнительного комитета ФИФА, совершались на третьем этаже башни Трампа – роскошного небоскрёба, который с 1983 года является его штаб-квартирой.

Это бросило тень подозрения на самого Трампа, но доказать его причастность или хотя бы то, что он знал о сделках, не удалось. Блейзер согласился сотрудничать со следствием, стал информатором ФБР и признался во взяточничестве, финансовых махинациях и вымогательстве, но умер до вынесения приговора. Но это в прошлом, а сейчас Трамп снова в центре конфликта из-за футбола. На этот раз женского.

Футболистка сборной США Меган Рапино очень популярна на родине. Она ведёт активную социальную жизнь, выступает в защиту ЛГБТ-сообщества. Она совершила каминг-аут в 2012 году, а в 2018 году заявила, что собирается жениться на своей партнёрше. До свадьбы пока не дошло, но в том же году Рапино и её партнерша, баскетболистка Сью Бёрд, попали на обложку спортивного издания ESPN и снялись в откровенной фотосессии.

В 2013 году Рапино получила специальную награду от Лос-Анджелесского центра геев и лесбиянок. А в 2015 году, после победы на женском чемпионате мира, она попала в спортивный зал славы геев и лесбиянок США. При чём здесь Трамп?

Рапино активно выступает против проводимой им политики и неоднократно выказывала неприязнь к нему лично. В 2016 году перед началом матча она встала на колено во время исполнения национального гимна. Это политическая акция: в США этот жест означает протест против правительства. Рапино сказала, что сделала это в поддержку Колина Каперника – игрока в американский футбол, который, в свою очередь, таким образом показывал, что он против расизма. «Не собираюсь притворяться, что я горжусь флагом страны, в которой ущемляют права чернокожих», — объяснил он. Его примеру последовали другие. Рапино стала первым белым спортсменом, который повторил этот жест. Она сказала, что собирается делать так и дальше, но это вызвало огромную очень противоречивую реакцию среди болельщиков.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

К исполнению гимна в США относятся серьёзно, её поступок вызвал критику не только в соцсетях, но и в СМИ. Отреагировал и Трамп: он посоветовал Капернику поискать себе другую страну. С тех пор протест никуда не делся, но выражают его по-разному. Некоторые болельщики советовали отстранить Рапино и других, последовавших примеру Каперника спортсменов, от сборной. Враждебность спортсменов от этого только усилилась.

Сейчас во Франции проходит чемпионат мира по женскому футболу. Рапино – вице-капитан и звезда сборной США, и все ждали, как она поведёт себя во время исполнения гимна. Она не стала опускаться на колено. Но и не стала прикладывать руку к груди, как все остальные, и петь. После матча она объяснила почему. «Это знак неповиновения. Я просто ходячий протест. Я талантлива, и поэтому оказалась там, где я есть. Никто не может мне указывать и решать, могу я быть частью сборной, или нет. Это такой способ сказать «иди...» (в оригинале: it's kind of a good ‘F you'. – Прим. «Чемпионата») всему плохому, что он со своей администрацией несёт. Он (речь о Трампе. – Прим. «Чемпионата») занимается дискриминацией и плохо относится ко всем, кто не похож на него. Ужас, если бы мы все были такими, как он. Это страшно. Думаю, я больше никогда в жизни не спою гимн. И не приложу руку к груди, когда он будет звучать».

Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Трамп уже отреагировал: «Я думаю, что это неприемлемо, когда вице-капитан сборной не поёт наш гимн». В соцсетях мнения снова раскололись. Противники Трампа поддерживают Меган. Но у него есть и сторонники. В комментариях к её последнему посту в «твиттере» жарко. Её упрекают в лицемерии: «Ты используешь флаг в рекламном сообщении, чтобы продавать вещи, но не уважаешь наш гимн?».

Некоторые блогеры даже желают сборной США поражения на чемпионате мира.

Тем временем американки обыграли Испанию и вышли в четвертьфинал чемпионата мира, где встретятся с хозяйками турнира, сборной Франции. Рапино уже предупредила, что в случае победы, она не приедет в Белый дом для традиционного поздравления от президента. «Не собираюсь якшаться с президентом, который выступает против того, что я поддерживаю, и того, чем я являюсь». Ждём продолжения.