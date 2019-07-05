Президент «Баия»: Бекао перейдёт в «Удинезе», «Баия» получит € 1,4 млн

Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильской команде «Баия», перейдёт в итальянский «Удинезе», сообщил президент бразильского клуба Гильерме Белинтани. Имевший приоритетное право выкупа Бекао ЦСКА не смог подписать с бразильцем новое соглашение.
«Между ними существует договорённость, Бекао отправится в «Удинезе». «Баия» получит за трансфер € 1,4 млн», — приводит слова Белинтани Globo Esporte.
Родриго перешёл в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды из бразильского клуба «Баия». В сезоне-2018/19 23-летний защитник принял участие в 28 матчах чемпионата России (все — в стартовом составе). «Армейцы», набрав 51 очко, заняли четвёртое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. В следующем сезоне столичный клуб примет участие в Лиге Европы.
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