Бышовец — о матче за Суперкубок: у «Зенита» есть все шансы для победы
Бывший наставник «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец считает, что у петербургской команды предпочтительные шансы добиться победы.
«Победа в матче за Суперкубок может задать тон всему сезону. Уверен, что матч получится упорным и интересным. Возможно, на первых порах команды не смогут показать максимальное качество игры, но точно продемонстрируют полную самоотдачу. Что касается исхода, то, мне кажется, у „Зенита“ есть все шансы, чтобы добиться победы. В то же время думаю, что команды могут сыграть вничью в основное время», – приводят слова Бышовца «Известия».
Матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 6 июля на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнётся в 19:00 мск.
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