Дубль Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграть у «Торонто».

Шведский нападающий Златан Ибрагимович оформил дубль в матче регулярного чемпионата MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Торонто». Встреча прошла на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне и завершилась победой команды Златана со счётом 2:0.
Видео можно посмотреть в «твиттере» MLS.
Оба мяча были забиты во второй половине игры — на 76-й и 89-й минутах. Для 37-летнего форварда это 12-й и 13-й голы в текущем сезоне. Лидирует в гонке лучших бомбардиров чемпионата Карлос Вела, забивший за «Лос-Анджелес» 17 голов.
Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» в начале 2018 года. Ранее он выступал за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
После 18 туров «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает 3-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата MLS.
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