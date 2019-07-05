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«Зенит» интересуется нападающим «Реала»

«Зенит» интересуется нападающим «Реала»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий мадридского «Реала» Кристо Гонсалес привлёк внимание ряда европейских клубов и может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, особым спросом 21-летний футболист пользуется на родине, где на него претендуют «Леганес», «Гранада», «Эспаньол», «Вальядолид» и «Леванте». Также Кристо интересуются три зарубежных клуба: «Зенит», «Айнтрахт» и «Андерлехт». Сам форвард предпочёл бы остаться в Испании, но пока не исключает и других вариантов.

Проблемой для ухода Гонсалеса являются финансовые запросы «Реала», который готов начать переговоры по нему лишь с суммы € 10 млн. Также «сливочные» не хотят окончательно терять игрока и намерены включить в договор опцию обратного выкупа или процент с его перепродажи.

В минувшем сезоне Кристо преимущественно выступал за вторую команду «Реала», в составе которой отметился 21 голом. За основу «сливочных» нападающий провёл 3 матча в Кубке Испании и забил 1 мяч.

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