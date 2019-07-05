Билеты на южную трибуну «Ростов Арены» на матчах «Чайки» продаваться не будут

В министерстве спорта Ростовской области прокомментировали конфликт между «Ростовом» и «Чайкой», возникший после ультиматума фанатов желто-синих, которые возмутились тем, что болельщики песчанокопской команды займут на своих домашних матчах на «Ростов-арене» их места на южной трибуне. После этого президента клуба ФНЛ Андрея Чайки назвал авторов заявления «больными людьми».



«При расчете заполняемости зрительских мест на матчах ФК «Чайка» на стадионе «Ростов Арена» изначально планировалось открыть для болельщиков только трибуны на востоке и западе стадиона. Поэтому заявления анонимных источников о том, что билеты будут продаваться на Южную трибуну в сектора 116-118 не соответствуют действительности», — говорится на сайте министерстве спорта Ростовской области.

«Чайка»: приносим извинения всем истинным болельщикам