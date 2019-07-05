Кроос: самые шумные вечеринки проходили в доме Роналду
Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, что бывший форвард «Королевского клуба» Криштиану Роналду организовывал у себя дома очень шумные вечеринки.
«В доме Роналду проходили самые шумные вечеринки. Иногда соседи даже просили нас быть потише», — приводит слова Крооса El Mundo Deportivo со ссылкой на ZDF. Также сам немец признался, что посещал мероприятия на дому у Роналду далеко не всегда, так как проводились они в позднее время.
Роналду выступал за «Реал» в период с 2009 по 2018 год. Всего в составе «Королевского клуба» португальский нападающий провёл 438 матчей и забил 450 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории «сливочных». В общей сложности с мадридской командой он выиграл 16 трофеев.
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