Агент Лашальта прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны «Зенита»

Агент защитника «Милана» Диего Лашальта прокомментировал появившуюся информацию об интересе «Зенита» к своему клиенту.

«Я встретился с руководством „Милана“. Всё хорошо, мы продолжаем работать и смотрим в будущее. Может ли Лашальт покинуть клуб? Может быть, посмотрим. Мы обсудим с ним этот вопрос. „Зенит“? Слышал… Это слухи. „Торино“ и „Аталанта“? Это тоже слухи», — приводит слова агента уругвайского игрока журналист Пьетро Бальсано Прота в своём «твиттере».

В завершившемся сезоне на клубном уровне Лашальт сыграл 29 матчей и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего уругвайца на сегодняшний день составляет € 12 млн.