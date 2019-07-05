«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между «Краснодаром» и «Уралом». Встреча проходила на стадионе «Гринхаус» в Лебринге (Австрия). Победу в игре со счётом 2:0 одержала команда из Екатеринбурга.
Первый мяч в матче был забит уже на 2-й минуте. Результативный удар на счету польского защитника «Урала» Рафала Аугустыняка. На 38-й минуте точку в игре поставил форвард екатеринбургской команды Андрей Панюков. Голевая передача на счету полузащитника Юрия Бавина.
Минувший сезон «Краснодар» завершил на 3-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, которое дало право «быкам» дебютировать в Лиге чемпионов. «Урал» занял 10-е место по итогам чемпионата.
Сезон-2019/20 в РПЛ «Краснодар» начнёт выездной игрой с «Ахматом», «Урал» дома будет принимать «Уфу».
Товарищеские матчи (клубы)
05 июля 2019, пятница. 18:45 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 2
Урал
Екатеринбург, Россия
0:1 – Аугустыняк – 2, 0:2 – Панюков – 38
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