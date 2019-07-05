Юрист: можно оформить трансфер Сутормина в «Зенит» из «Оренбурга», а не «Рубина»

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал ситуацию с переходом полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит». В конце июня футболист перешёл из «Оренбурга» в «Рубин». Однако сегодня стало известно, что игрок может продолжить карьеру в стане чемпиона России.

«Если Сутормин перейдёт в «Зенит» из «Рубина», то сможет за них играть. Можно быть заявленным за три команды, а играть за две.

Даже если он был заявлен за «Рубин», то теоретически сделать так, что Сутормин официально перейдёт в «Зенит» не из «Рубина», а «Оренбурга», можно. Но необходимости в этом я не вижу. Да, теоретически, можно сделать всё, бумага стерпит, тем более в нашем футболе уже были «тёмные истории» с Азмуном и «Рубином». Но не думаю, что здесь есть необходимость устраивать такие операции на ровном месте.

Если он не был заявлен за «Оренбург», то тоже можно всё так провернуть, почему нет. Трудовой договор заключается при переходе. Плюс контракт, но кто знает, что там было, поступало ли это в РФС. Неизвестных очень много, поэтому что-то определённое сказать нельзя. В теории можно это сделать, но это будет сопряжено с имиджевыми потерями, не вижу в этом смысла», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.