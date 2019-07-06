Кирьяков: после ухода Промеса «Спартаку» не хватало таких игроков, как Бакаев
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Зелимхане Бакаеве.
«Выступления Бакаева в Австрии меня не удивили. Он провёл хороший сезон в тульском «Арсенале», помог команде впервые в своей истории попасть в еврокубки. После такого ему должны были дать шанс в «Спартаке». На предсезонном турнире он им воспользовался.
Сейчас нет никаких сомнений, что как минимум в начале сезона Зелимхан продолжит играть в старте. Бакаев умеет обыгрывать и не боится это делать, обладает высокой скоростью, отлично смещается в центр и бьёт по воротам соперника. После ухода Промеса «Спартаку» не хватало игроков с такими качествами», — приводят слова Кирьякова «Известия».
Бакаев: для меня Промес не потолок
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