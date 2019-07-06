Магнуссон: самое главное, что никто из игроков ЦСКА не получил травмы в Австрии

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал выступление своей команды на Кубке Париматч Премьер.

«В матчах турнира были задействованы все игроки нашей команды. Было важно, чтобы каждый футболист получил игровое время перед стартом сезона. Самое главное, что никто не получил травмы в этих матчах, и теперь остаётся всего неделя до старта нового сезона, в котором мы постараемся показать себя с лучшей стороны», — приводят слова Магнуссона «Известия».

ЦСКА завершил турнир в Австрии на последнем месте в турнирной таблице, не набрав ни одного очка в трёх играх.

Итоговая таблица турнира в Австрии:

1. «Краснодар» — 9 очков

2. «Ростов» — 6

3. «Спартак» — 3

4. ЦСКА — 0.

Посмотреть статистику игроков турнира можно на «Чемпионате».