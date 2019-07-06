16-летним нападающим «Вест Бромвича» интересуются «Сити» и «ПСЖ»

Нападающий «Вест Бромвича» и сборной Англии до 16 лет Луи Барри отказался от нового трёхлетнего соглашения, предложенного руководством британской команды, сообщает Mirror.

К 16-летнему форварду проявляют интерес такие клубы, как «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Барселона» и «Лейпциг».

Отмечается, что при переходе футболиста в другую команду «Вест Бромвич» получит только £ 235 тыс. компенсации.

В минувшем сезоне Барри провёл 12 матчей в английской Премьер-лиге U18, где отметился четырьмя мячами и тремя голевыми передачами.



«Вест Бромвич» в прошлом сезоне занял 4-е место в Чемпионшипе, однако в полуфинале плей-офф за право выступать в высшем английском дивизионе проиграл бирмингемской «Астон Вилле».