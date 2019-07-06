16-летним нападающим «Вест Бромвича» интересуются «Сити» и «ПСЖ»
Нападающий «Вест Бромвича» и сборной Англии до 16 лет Луи Барри отказался от нового трёхлетнего соглашения, предложенного руководством британской команды, сообщает Mirror.
К 16-летнему форварду проявляют интерес такие клубы, как «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Барселона» и «Лейпциг».
Отмечается, что при переходе футболиста в другую команду «Вест Бромвич» получит только £ 235 тыс. компенсации.
В минувшем сезоне Барри провёл 12 матчей в английской Премьер-лиге U18, где отметился четырьмя мячами и тремя голевыми передачами.
«Вест Бромвич» в прошлом сезоне занял 4-е место в Чемпионшипе, однако в полуфинале плей-офф за право выступать в высшем английском дивизионе проиграл бирмингемской «Астон Вилле».
Билич назначен главным тренером «Вест Бромвич Альбион»
- 6 июля 2019
-
09:17
-
09:14
-
09:01
-
08:49
-
08:15
-
07:38
-
07:21
-
07:03
-
06:27
-
06:02
-
05:27
-
04:54
-
04:44
-
04:28
-
03:03
-
02:49
-
02:40
-
01:58
-
01:40
-
01:11
-
00:56
-
00:49
-
00:38
-
00:19
- 5 июля 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:32
-
23:16
-
22:55
-
22:48
-
22:41
-
22:33
-
22:32
-
22:04
-
22:03
Партнерский контент