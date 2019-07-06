«Барселона» отклонила предложение «Интера» об обмене игроками

«Интер» был заинтересован в обмене своего полузащитника Раджи Найнгголана на хавбека «Барселоны» Артуро Видаля, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, новый главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте не рассчитывает на бельгийца, поэтому миланский клуб начал изучать возможные варианты расставания с футболистом. Ввиду этого услуги игрока ещё в прошлом месяце были предложены сине-гранатовым в обмен на Видаля. Однако каталонский клуб отклонил поступившее предложение.

В минувшем сезоне Раджа забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах итальянской Серии А. В Лиге чемпионов бельгиец записал в актив 1 мяч в 4 встречах.

В завершившемся сезоне Видаль на клубном уровне принял участие в 53 матчах. На его счету 3 забитых мяча и 7 результативных передач.