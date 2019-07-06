«Барселона» отклонила три предложения по Семеду
В текущее трансферное окно «Барселона» получила уже три предложения по своему защитнику Нелсону Семеду, сообщает El Mundo Deportivo.
По информации источника, попытки подписать 25-летнего игрока сине-гранатовых предпринимали «Атлетико» и два клуба английской Премьер-лиги. Все эти предложения каталонцы отклонили, сославшись на сумму отступных в размере € 100 млн, прописанную в контракте португальца.
В минувшем сезоне Семеду принял участие в 46 матчах на клубном уровне. На счету футболиста 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года. В каталонский клуб португалец перешёл летом 2017 года из «Бенфики». Трансфер игрока обошёлся сине-гранатовым в € 35,7 млн.
«Барселона» получила предложения по пяти игрокам
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