«Барселона» отклонила три предложения по Семеду

В текущее трансферное окно «Барселона» получила уже три предложения по своему защитнику Нелсону Семеду, сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, попытки подписать 25-летнего игрока сине-гранатовых предпринимали «Атлетико» и два клуба английской Премьер-лиги. Все эти предложения каталонцы отклонили, сославшись на сумму отступных в размере € 100 млн, прописанную в контракте португальца.

В минувшем сезоне Семеду принял участие в 46 матчах на клубном уровне. На счету футболиста 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года. В каталонский клуб португалец перешёл летом 2017 года из «Бенфики». Трансфер игрока обошёлся сине-гранатовым в € 35,7 млн.