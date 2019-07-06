Иранская девушка следила за любимой командой через решётку. Фото стало вирусным

В Иране девушка, несмотря на действующие запреты, пробралась на стадион, чтобы посмотреть за тренировкой любимой футбольной команды через решётку.

При этом сами представители сильного пола, увидев болельщицу, не предприняли абсолютно никаких действий, чтобы выдворить её со стадиона.

Фото доступно в «твиттере» фотографа Пеймана Яздани.

Кадры с девушкой вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Фото уже получило десятки тысяч лайков и тысячи комментариев.

Напомним, главной религией в Иране считается ислам. Положение женщин в исламе является традиционным пунктом критики социального устройства мусульманского общества. Исламское право предусматривает значительные различия ролей мужчины и женщины в области прав и обязанностей. В частности, во многих исламских странах женщинам до сих пор запрещается посещать спортивные мероприятия, в том числе и футбольные матчи.