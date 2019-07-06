Агент: Джорджевич собирается стать лучшим бомбардиром РПЛ в составе «Зенита»

Игор Глушчевич, агент форварда «Зенита» Луки Джорджевича, заявил, что его клиент намерен продолжить карьеру в стане сине-бело-голубых и стать лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.

«Лука великолепно чувствует себя в „Зените“. Он собирается стать лучшим бомбардиром чемпионата, в котором сейчас играет. И очень надеется, что сделает это в качестве игрока „Зенита“, — приводит слова Глушчевича „Р-Спорт“.

Джорджевич перешёл в «Зенит» летом 2012 года из черногорского клуба «Могрен». Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета следующего года. Последние два сезона 24-летний нападающий провёл в тульском «Арсенале». По итогам минувшего розыгрыша Премьер-Лиги он помог команде занять 6-е место и попасть в Лигу Европы.