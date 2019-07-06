Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Камерун

В Александрии на одноимённом стадионе состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Нигерия — Камерун. Победу со счётом 3:2 одержали нигерийские футболисты.

Автором первого гола стал нападающий сборной Нигерии Одион Игало, отличившийся на 19-й минуте. В конце первого тайма форвард Камеруна Стефан Баокен сравнял счёт, а спустя три минуты нападающий Клинтон Н’Жье вывел команду Кларенса Зеедорфа вперёд. В середине второй половины Игало оформил дубль. Победу Нигерии принёс полузащитник Алекс Айуоби, отправивший мяч в ворота соперника на 66-й минуте.

Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с победителем матча Египет — ЮАР. Национальная команда Камеруна покинула турнир.