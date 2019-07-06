Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, обыграв Камерун
В Александрии на одноимённом стадионе состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Нигерия — Камерун. Победу со счётом 3:2 одержали нигерийские футболисты.
Автором первого гола стал нападающий сборной Нигерии Одион Игало, отличившийся на 19-й минуте. В конце первого тайма форвард Камеруна Стефан Баокен сравнял счёт, а спустя три минуты нападающий Клинтон Н’Жье вывел команду Кларенса Зеедорфа вперёд. В середине второй половины Игало оформил дубль. Победу Нигерии принёс полузащитник Алекс Айуоби, отправивший мяч в ворота соперника на 66-й минуте.
Сборная Нигерии вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с победителем матча Египет — ЮАР. Национальная команда Камеруна покинула турнир.
Кубок африканских наций. 1/8 финала
06 июля 2019, суббота. 19:00 МСК
Нигерия
3 : 2
Камерун
1:0 – Игало – 19, 1:1 – Баокен – 41, 1:2 – Н'Жье – 44, 2:2 – Игало – 63, 3:2 – Айуоби – 66
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