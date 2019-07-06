«Локомотив» вырвал победу у «Зенита» и стал обладателем Суперкубка России

Прозвучал финальный свисток в матче за Суперкубок России, в котором встречались «Зенит» и «Локомотив». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников».



Счёт был открыт уже на 6-й минуте — автором гола стал нападающий московской команды Фёдор Смолов. Под занавес первого тайма, на 2-й добавленной минуте, форвард сине-бело-голубых Сердар Азмун восстановил равенство. В начале второй половины встречи, на 52-й минуте, иранский футболист оформил дубль. На 78-й минуте счёт вновь стал равным — отличился полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. Уже спустя три минуты он стал автором дубля и установил окончательный счёт в матче. Доигрывал встречу «Зенит» в меньшинстве — на 2-й компенсированной минуте вторую жёлтую карточку получил хавбек Магомед Оздоев.



Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, а также завоевал Кубок страны, победив в финале «Урал» со счётом 1:0.