Ротенберг: Сёмин — мифический человек, ребята приходят и уходят, а он остаётся

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о восстановлении и прокомментировал победу команды в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (3:2).
«Сейчас я закончил пить антибиотики от инфекции, курс длился шесть месяцев. Это было очень тяжело — один из тяжелейших моментов в моей жизни. Сейчас врач наконец-то дал мне разрешение восстанавливаться после травмы, но я боюсь давать сроки. Приблизительно это от шести до восьми месяцев, если инфекция не вернётся.
Сёмин — мифический человек. Четыре года — и четыре трофея! Не знаю, как у него это получается. Ребята приходят и уходят, а Юрий Палыч остаётся и каждый раз добивается результата. Это тренерское искусство. Если бы у нас не было такого тренера, мы бы сегодня не победили.
Никогда об этом не говорил, но с детства я мечтал выиграть три кубка. Горжусь командой. Да, я не мог играть, но все, кто из-за травм не мог играть, очень сильно переживали. Это исторический момент, я горжусь собой, командой, болельщиками!
При счёте 2:1 был очень тяжёлый момент, Азмун мог забить третий гол, но наши болельщики его напугали и он пробил мимо», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 6 июля 2019
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