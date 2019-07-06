Тарасов: безумно рад, что «Локомотиву» удалось вырвать долгожданный титул

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поздравил «железнодорожников» с победой в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Встреча состоялась в Москве на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина и завершилась со счётом 3:2. «Локомотив» вырвал победу в концовке благодаря двум голам полузащитника Алексея Миранчука.

«Поздравляю «Локо» с победой в Суперкубке! Был на стадионе, болел за ребят, безумно рад, что получилось вырвать долгожданный титул. Спасибо большое болельщикам за внимание!» — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».

Дмитрий выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год. Этим летом у него закончился контракт с клубом. Сейчас 32-летний футболист является свободным агентом.