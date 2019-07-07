Линекер: Месси не заслуживал прямой красной карточки

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер раскритиковал работу судьи Марио Альберто Диаса де Вивары, который обслуживал матч за бронзовые медали Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили. Игра прошла на стадионе «Арена Сан-Паулу» в Сан-Паулу и завершилась победой аргентинцев со счётом 2:1.

Напомним, в концовке первого тайма, на 37-й минуте, у форварда сборной Аргентины Лионеля Месси произошёл конфликт с полузащитником чилийцев Гари Меделем. После вылета мяча за лицевую линию между футболистами завязалась перепалка, которая мгновенно переросла в стычку. Главный арбитр матча не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода.

«Это привлекло моё внимание, потому что это был Месси, но на моё мнение не повлиял тот факт, что это был Лео. Просто там не было прямой красной, жёлтой карточки было бы достаточно», — написал Линекер в своём «твиттере».

Это удаление стало для Месси лишь вторым за всю карьеру. Впервые 32-летний форвард получил красную карточку в 2005 году – тоже в матче за сборную Аргентины. Тогда Лионель дебютировал за национальную команду в товарищеской игре с Венгрией и был удалён менее чем через минуту после выхода на замену.