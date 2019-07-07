Моуринью отказался от контракта на € 100 млн, предложенного «Гуанчжоу Эвергранд»

Стало известно, на каких условиях «Гуанчжоу Эвергранд» предлагал бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью возглавить клуб.



По информации Sky Sports, китайский клуб предложил 56-летнему португальскому специалисту контракт в размере € 100 млн. «Гуанчжоу Эвергранд» готов был платить Моуринью более € 31 млн в год, включая бонусы. Отмечается, что специалист имел право самостоятельно выбрать срок действия предлагаемого контракта.



Ранее сообщалось, что Моуринью отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд», поскольку решил, что переезд в Китай причинит потрясения его семье.



Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял с июля 2016 года по декабрь 2018-го. До «МЮ» португалец работал главным тренером в лондонском «Челси», мадридском «Реале», миланском «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и лиссабонской «Бенфике».

Моуринью отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд» по семейным причинам