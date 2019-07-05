Моуринью отказался возглавить «Гуанчжоу Эвергранд» по семейным причинам
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отклонил выгодное предложение «Гуанчжоу Эвергранд». Португальский специалист отказался возглавить китайский клуб по семейным причинам, сообщает The Guardian.
Моуринью находится без работы с тех пор, как был уволен из «Манчестер Юнайтед» в середине декабря прошлого года. На «Олд Траффорд» он зарабатывал около £ 15 млн в год (примерно € 16,7 млн). В «Гуанчжоу Эвергранд» 56-летний специалист зарабатывал бы намного больше.
После переговоров Жозе отказался от предложения, поскольку решил, что переезд в Китай причинит потрясения его семье. Португальца также не интересует работа в сборной. Он предпочитает вернуться в клубный футбол, когда появится подходящая возможность.
Моуринью ведёт переговоры с владельцем «Гуанчжоу Эвергранд»
- 5 июля 2019
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