Гончаренко — о возможной победе ЦСКА в Лиге Европы: давайте верить в лучшее

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками высказался о возможности повторить победу в Лиге Европы. Напомним, в 2005 году «армейцы» стали победителями Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы), одолев в финале турнира лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.



«Несмотря на то что трудности есть, надо верить в лучшее. В жизни всё может быть, футбол приносит сюрпризы. Мы должны верить, что у нас все выйдет. Давайте верить в лучшее, всё может быть в этой жизни», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В минувшей кампании «армейцы» финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и заняли последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. В сезоне-2019/20 московская команда выступит в Лиге Европы.

Гончаренко рассказал, от кого ждать прогресса из молодых игроков ЦСКА