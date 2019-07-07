«Спартак» предложил € 12 млн за сына Хаджи

Полузащитник румынского «Вииторула» Янис Хаджи, сын знаменитого экс-футболиста Георге Хаджи, близок к переходу в московский «Спартак». Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, сообщает Gazeta Sporturilor.

По информации издания, «Спартак» предложил за 20-летнего игрока € 12 млн. Руководство красно-белых ожидает ответа от коллег из «Вииторула», который рассчитывает получить до 10 июля.

Если «Вииторул» примет предложение «Спартака», трансфер Хаджи станет самым дорогим в истории чемпионата Румынии.

Янисом заинтересовались многие известные клубы Европы после успешной игры хавбека на молодёжном Евро-2019. В их число входят каталонская «Барселона», мюнхенская «Бавария», амстердамский «Аякс», дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Андерлехт».