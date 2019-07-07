Луческу: Россия — не для Хаджи, там очень тяжело

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу считает, что считает, что полузащитнику румынского «Вииторула» Янису Хаджи не стоит переходить в «Спартак». Ранее сообщалось об интересе столичного клуба к 20-летнему футболисту.
«Я не знаю, куда перейдет Янис. Вам нужно спрашивать об этом у его отца. Говорят, он может продолжить карьеру в России? Я не представляю его там. Россия — не для него, там очень тяжело», — приводит слова Луческу Digi Sport.
Сумма трансфера оценивается в € 8,5 млн, при этом «Спартаку» придётся выдержать серьёзную конкуренцию — в услугах футболиста также заинтересован лондонский «Арсенал» и «Севилья». Другими претендентами на Хаджи называют «Аякс», «Галатасарай» и «Жирона».
В завершившемся сезоне Хаджи сыграл на клубном уровне 39 матчей. На счету полузащитника 14 забитых мячей и 8 результативных передач. Он является капитаном «Вииторула», собственником и главным тренером которого является его отец, один из лучших футболистов в истории Румынии, бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи.
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